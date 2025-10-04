Decisão da arbitragem em Internacional x Botafogo revolta web: ‘Absurdo’
Colorado vai levando a melhor no duelo deste sábado (4)
Internacional x Botafogo é um dos jogos que agita a tarde deste sábado (4) na rodada do Campeonato Brasileiro. O Colorado vai levando a melhor no duelo com gols de Alan Patrick e Vitinho, e uma decisão da arbitragem causou revolta nas redes sociais.
Logo aos 7 minutos de Internacional x Botafogo, a bola foi cruzada na área do Glorioso, e o goleiro Léo Linck espalmou a bola no pé de Alan Patrick, que apenas empurrou para o gol. Já no segundo tempo, Carbonero deixou Vitinho na cara do gol, e o camisa 28 do Colorado não desperdiçou.
Aos 29 do primeiro tempo, Mercado e Arthur Cabral se enroscam na área, e o jogador do Botafogo foi ao solo. O árbitro Flávio Rodrigues de Sousa mandou seguir, e o VAR também não chamou para revisão. A decisão da arbitragem em Internacional x Botafogo causou muita revolta nas redes sociais.
Veja o lance polêmico em Internacional x Botafogo e a reação da web
Escalação das equipes
Internacional x Botafogo estão se enfrentando pelo Campeonato Brasileiro neste sábado (4). O jogo é importante para os dois clubes, apesar dos momentos distintos na competição. O Glorioso quer se manter no G-4, e o Colorado quer se afastar de vez do Z4.
Davide Ancelotti definiu assim o time para Internacional x Botafogo: Léo Linck, Vitinho, Gabriel, Alexander Barboza e David Ricardo; Newton, Marlon Freitas e Savarino; Santiago Rodríguez, Jeffinho e Arthur Cabral.
Já Ramon Diaz definiu assim o Colorado para Internacional x Botafogo: Anthoni, Aguirre, Vitão, Mercado, Juninho e Bernabei; Bruno Henrique, Thiago Maia e Alan Patrick; Vitinho e Carbonero.
Até aqui, o Colorado vai levando a melhor com gol de seu camisa 10, Alan Patrick, depois de falha feia de Léo Linck. O gramado pesado complica o andamento do jogo, mas as duas equipes estão conseguindo criar chances.
