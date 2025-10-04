menu hamburguer
Decisão da arbitragem em Internacional x Botafogo revolta web: ‘Absurdo’

Colorado vai levando a melhor no duelo deste sábado (4)

Bernardo Pinho
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porLeonardo Damico,
Dia 04/10/2025
19:48
Flávio Rodrigues de Souza é o árbitro de Juventude x Botafogo (Cesar Greco/SE Palmeiras)
Flávio Rodrigues de Souza é o árbitro de Internacional x Botafogo (Cesar Greco/SE Palmeiras)
Internacional x Botafogo é um dos jogos que agita a tarde deste sábado (4) na rodada do Campeonato Brasileiro. O Colorado vai levando a melhor no duelo com gols de Alan Patrick e Vitinho, e uma decisão da arbitragem causou revolta nas redes sociais.

Logo aos 7 minutos de Internacional x Botafogo, a bola foi cruzada na área do Glorioso, e o goleiro Léo Linck espalmou a bola no pé de Alan Patrick, que apenas empurrou para o gol. Já no segundo tempo, Carbonero deixou Vitinho na cara do gol, e o camisa 28 do Colorado não desperdiçou.

➡️Falha de jogador em Internacional x Botafogo causa revolta: ‘Bizarro’

Aos 29 do primeiro tempo, Mercado e Arthur Cabral se enroscam na área, e o jogador do Botafogo foi ao solo. O árbitro Flávio Rodrigues de Sousa mandou seguir, e o VAR também não chamou para revisão. A decisão da arbitragem em Internacional x Botafogo causou muita revolta nas redes sociais.

Vitinho em ação no jogo entre Internacional e Botafogo pelo Brasileiro, no Beira-Rio
Vitinho em ação no jogo entre Internacional e Botafogo pelo Brasileiro, no Beira-Rio (Foto: Vitor Silva / Botafogo)

Veja o lance polêmico em Internacional x Botafogo e a reação da web

Escalação das equipes

Internacional x Botafogo estão se enfrentando pelo Campeonato Brasileiro neste sábado (4). O jogo é importante para os dois clubes, apesar dos momentos distintos na competição. O Glorioso quer se manter no G-4, e o Colorado quer se afastar de vez do Z4.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Davide Ancelotti definiu assim o time para Internacional x Botafogo: Léo Linck, Vitinho, Gabriel, Alexander Barboza e David Ricardo; Newton, Marlon Freitas e Savarino; Santiago Rodríguez, Jeffinho e Arthur Cabral.

Já Ramon Diaz definiu assim o Colorado para Internacional x Botafogo: Anthoni, Aguirre, Vitão, Mercado, Juninho e Bernabei; Bruno Henrique, Thiago Maia e Alan Patrick; Vitinho e Carbonero.

Até aqui, o Colorado vai levando a melhor com gol de seu camisa 10, Alan Patrick, depois de falha feia de Léo Linck. O gramado pesado complica o andamento do jogo, mas as duas equipes estão conseguindo criar chances.

