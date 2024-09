Maestro colorado está de volta ao Inter (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 11/09/2024 - 12:18 • Porto Alegre (RS)

O Internacional encara o Fortaleza na noite desta quarta-feira (11), a partir das 19h30, no Beira-Rio, em partida válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o jogo, Roger Machado contará com um reforço de peso: Alan Patrick. Após mais de um mês e meio, o camisa 10 retorna ao time titular.

➡️ Internacional x Fortaleza: onde assistir, escalações e horário do jogo do Brasileirão

➡️ Adversários no Brasileirão, Inter perdeu para o Fortaleza no Beira-Rio apenas uma vez

Por mais que Alan Patrick já estivesse recuperado de lesão e figurasse entre os suplentes, ele ainda não retornou ao time titular - o que deve acontecer contra o Fortaleza. O camisa 10 pode ocupar a vaga de Wesley, suspenso.

A última vez em que o jogador foi titular do time do Internacional foi em 23 de julho, no empate com o Rosario Central no Beira-Rio. Na ocasião, o meia saiu machucado já nos acréscimos e teve constatada uma lesão nos ligamentos do joelho. O atleta só voltou a ficar à disposição em 25 de agosto e nas vezes que entrou em campo, foi ao longo da partida.

Camisa 10 está no Inter desde 2022 (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

Contra o Fortaleza, Alan Patrick terá a oportunidade de mostrar o seu futebol e retornar ao time titular de Roger Machado e permanecer nele. A bola rola a partir das 19h30, no Beira-Rio, em Porto Alegre.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte