Inter terá reforço de peso para enfrentar o Atlético-MG

Thiago Maia volta ao time após cumprir suspensão (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/10/2024 - 13:08 • Porto Alegre (RS)

Roger Machado, técnico do Internacional, terá um acréscimo para enfrentar o Atlético-MG no sábado (26). Isso porque Thiago Maia volta a ficar à disposição após cumprir suspensão automática na última rodada do Campeonato Brasileiro.

Thiago Maia levou o terceiro cartão amarelo no empate em 2 a 2 com o Corinthians e, com isso, ficou de fora do Gre-Nal do último sábado (19. Após cumprir suspensão automática, o volante retorna ao time titular.

O jogador é uma das peças fundamentais para o esquema de Roger Machado. Para o confronto, o técnico não contará com Fernando, que será poupado visto que ainda se recupera de lesão na panturrilha. Com isso, a presença de Thiago se torna ainda mais essencial. Sem Fernando, Roger Machado deve escolher entre Rômulo e Bruno Tabata para atuar no meio de campo junto a Thiago.

O Internacional ainda terá mais uma sessão de treinamento antes de viajar para Belo Horizonte. No sábado, o time enfrenta o Atlético-MG pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 19h, na Arena MRV.