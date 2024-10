Inter abre check-in para confronto com o Flamengo

Partida ocorre no Beira-Rio na quarta-feira (30) a partir das 19h (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/10/2024 - 11:18 • Porto Alegre (RS)

Os sócios do Internacional que quiserem comparecer no jogo contra o Flamengo, na quarta-feira (30), já podem garantir a sua entrada. O Clube abriu, na manhã desta quinta-feira (24), o check-in para algumas modalidades de associados.

Os associados das modalidades Carteira Vermelha, Patrimonial Clube, Parque Check-In e Coloradinho já podem garantir a sua entrada. Os demais sócios poderão adquirir seu ingresso a partir de sábado (26). Já o público em geral será liberado a partir de segunda-feira (28).

A torcida do Flamengo poderá comprar as entradas apenas um dia antes do confronto, na terça-feira (29). A venda de ingressos será feita tanto na plataforma online, tanto quando na bilheteria física, localizada no container atrás do Centro de Eventos do Beira-Rio.

Internacional e Flamengo se enfrentam na quarta-feira, a partir das 19h, no Beira-Rio. A partida é válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com isso, o Colorado não terá mais jogos em atraso na competição.