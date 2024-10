Fernando é desfalque do Inter para enfrentar o Atlético-MG

Fernando se recupera de lesão na panturrilha e desfalca o Inter (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 23/10/2024 - 15:23 • Porto Alegre (RS)

O Internacional confirmou, nesta quarta-feira (23), que Fernando não viajará para Belo Horizonte, onde o time enfrenta o Atlético-MG. O volante segue no tratamento de uma lesão na panturrilha e desfalca o time contra o Galo.

➡️Inter se reapresenta após vencer o Gre-Nal

No sábado (19), Fernando era dúvida para enfrentar o Grêmio, no último clássico do ano. O volante iniciou a partida no banco de reservas, mas na etapa final entrou em campo - no sacrifício. Agora, contra o Atlético-MG, será poupado

A tendência é que Roger Machado escale novamente Rômulo para a posição. O camisa 40 foi substituído no Gre-Nal após sentir câimbras. O jogador não esteve em campo na reapresentação, mas na atividade desta quarta-feira, participou normalmente.

Fernando se recupera de lesão na panturrilha (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

Para definir o time, o técnico terá mais duas sessões de treinamento antes da viagem da delegação. O Internacional encara o Atlético-MG no sábado (26), a partir das 19h, na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.