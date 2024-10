Veja os jogos do Inter pela 32ª e 33ª rodadas do Brasileirão

Internacional será mandante nas duas partidas (Foto: Júlia Brasil/Lance!)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/10/2024 - 16:46 • Porto Alegre (RS)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou as datas e horários dos confrontos da 32ª e 33ª rodadas do Campeonato Brasileiro. As partidas acontecerão no início de novembro. O Internacional recebe o Criciúma e Fluminense.

Os dois jogos terão o Internacional como mandante. Pela 32ª rodada, o Inter joga contra o Criciúma, na terça-feira (5), às 21h30, no Beira-Rio. A próxima partida está marcada para sexta-feira (8), contra o Fluminense, às 19h, também na casa Colorada.

32ª rodada

Inter x Criciúma — Terça-feira (5), às 21h30min, no Beira-Rio, em Porto Alegre

33ª rodada

Inter x Fluminense — Sexta-feira (8), às 19h, no Beira-Rio, em Porto Alegre

Antes disso, o Internacional enfrenta o Atlético-MG pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 19h, na Arena MRV, em Belo Horizonte. O Colorado também recebe o Flamengo em partida atrasada da 17ª rodada. O jogo acontece no dia 30 de outubro, às 19h, no Beira-Rio, em Porto Alegre.