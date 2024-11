Roger Machado pode atingir marca de Mano Menezes e Abel Braga (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)







Escrito por Julia Brasil • Publicada em 05/11/2024 - 14:09 • Porto Alegre (RS)

Em busca de aumentar a sequência de invencibilidade no Campeonato Brasileiro, o Internacional entra em campo na noite desta terça-feira (5), quando enfrenta o Criciúma. Para a partida, válida pela 32ª rodada da competição, o Inter terá força máxima.

➡️Internacional nunca perdeu para o Criciúma no Beira-Rio

📝 Nossos relacionados para o duelo desta noite no Gigante. 🔥 pic.twitter.com/SjxD1Nahyi — Sport Club Internacional (@SCInternacional) November 5, 2024

Isso porque Roger Machado terá à disposição o que tem de melhor no elenco Colorado. Para o confronto, Fernando segue como desfalque, como esperado. Rômulo segue como favorito para a posição, ao lado de Thiago Maia.

Com isso, o Inter deve ser escalado com Rochet; Bruno Gomes, Clayton Sampaio, Vitão e Bernabei; Rômulo, Thiago Maia, Bruno Tabata, Alan Patrick e Wesley; Borré.

O que vale o jogo?

Inter terá força máxima para enfrentar o Criciúma pela 32ª rodada. Foto: Luiz Erbes/AGIF

Para o Internacional, vencer o jogo não significa apenas aumentar a sua sequência de invencibilidade, mas principalmente, a possibilidade de ingressar no G-4 do Brasileirão. Para isso, precisa garantir os três pontos contra o Criciúma e torcer por um tropeço do Flamengo diante do Cruzeiro, já que apenas dois pontos separam os times na tabela de classificação. O rubro-negro deve entrar com um time alternativo, visto que no domingo (10), tem a grande final da Copa do Brasil, diante do Atlético-MG.

Caso vença ou empate contra o Criciúma, Roger Machado alcançará a marca de Mano Menezes, em 2022, quando atingiu 13 jogos de invencibilidade. O número, por coincidência, é o mesmo de Abel Braga, pelo Brasileirão de 2020.

Para buscar tal feito, o Internacional conta com a torcida ao seu favor e também o retrospecto, já que nunca perdeu para o Criciúma no Beira-Rio. Em dez jogos, são oito vitórias e dois empates, com apenas cinco gols sofridos no confronto e 22 marcados. O último encontro entre as equipes acabou em 1 a 1, pela Série B de 2017.