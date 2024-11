Internacional projeta 100 mil torcedores em três jogos no Beira-Rio (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)







Escrito por Julia Brasil • Publicada em 04/11/2024 - 05:15 • Porto Alegre (RS)

O Internacional quer aumentar a sua sequência de invencibilidade no Campeonato Brasileiro. Para isso, precisa empatar ou vencer o Criciúma na noite de terça-feira (5), pela 32ª rodada da competição. Além de ter a torcida ao seu favor, o retrospecto favorece o Colorado, já que nunca perdeu para o adversário no Beira-Rio.

O Inter nunca perdeu para o Criciúma no Beira-Rio. Na história, foram dez jogos sob mando do Internacional, com oito vitórias do Colorado e dois empates. Os jogos foram válidos pelo Campeonato Brasileiro, Série B, Copa do Brasil e Copa Sul-Minas.

A última vez que o Internacional enfrentou o Criciúma no Beira-Rio foi em 2017, pela Série B. Na ocasião, os times empataram em 1 a 1, com gols marcados por Klaus, já nos acréscimos da partida, e Lucão, para os visitantes.

Inter nunca perdeu no Beira-Rio

10 jogos

8 vitórias do Internacional

2 empates

22 gols marcados pelo Inter

5 gols marcados pelo Criciúma

Inter quer aumentar invencibilidade

Desde o retorno de D‘Alessandro, o Internacional não sabe o que é perder. São 12 jogos de invencibilidade e uma das melhores campanhas do returno do Campeonato Brasileiro. Contra o Criciúma, o Inter quer aumentar a sequência e, enfim, entrar no G-4 da competição.

Com 53 pontos conquistados, o Inter pode ultrapassar o Flamengo já que apenas dois pontos os separam na tabela de classificação. O rubro-negro, focado na decisão da Copa do Brasil, enfrenta o Cruzeiro, na quarta-feira (6), às 21h, no Mineirão.

Internacional nunca perdeu para o Criciúma no Beira-Rio (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

O Internacional conta não somente com o retrospecto ao seu favor, mas com sua torcida. Com três jogos em sequência em casa, são esperados que 100 mil Colorados passem pelo Beira-Rio. Contra o Flamengo, na última partida, foram pouco mais de 43 mil. O Inter ainda incentiva seus torcedores a se associarem ao Clube, que quer atingir, ainda neste ano, a marca de 150 mil sócios. Atualmente, o quadro social conta com 145 mil associados.