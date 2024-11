Internacional x Criciúma: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Internacional e Criciúma se enfrentam nesta terça-feira (5), às 21h30, pela 32ª rodada (Foto: Luiz Erbes/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/11/2024 - 05:20 • Porto Alegre (RS)

Internacional e Criciúma se enfrentam, nesta terça-feira (5), em partida válida pela 32ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 21h30 (de Brasília) no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), com transmissão da TV Globo (aberto) e Premiere (pay-per-view).

O Colorado é uma das melhores equipes do 2º turno - 12 jogos sem perder na competição - e ocupa a quinta colocação do Campeonato Brasileiro, com 53 pontos. Enquanto isso, o Tigre está na 14ª posição, com três pontos a mais que o Z4.

✅ FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL X CRICIÚMA

32ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: terça-feira, 5 de novembro de 2024, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

📺 Onde assistir: TV Globo e Premiere

🚩 Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

INTERNACIONAL (Técnico: Roger Machado)

Rochet; Bruno Gomes, Clayton Sampaio, Vitão e Bernabei; Fernando e Thiago Maia; Bruno Tabata, Alan Patrick e Wesley; Rafael Borré.

CRICIÚMA (Técnico: Cláudio Tencati)

Gustavo; Claudinho, Rodrigo Fagundes, Tobias Figueiredo e Trauco; Newton e Barreto;Allano, Matheusinho e Marcelo Hermes; Felipe Vizeu.