Inter se reapresenta após vencer o Gre-Nal

Escrito por Lance! • Publicada em 22/10/2024 - 17:32 • Porto Alegre (RS)

A manhã desta terça-feira (22) foi marcada pela reapresentação da equipe do Internacional após a vitória no Gre-Nal. No CT Parque Gigante, os jogadores realizaram os primeiros trabalhos visando o próximo jogo. Rômulo e Fernando foram ausências.

Preparação iniciada para enfrentar o Atlético-MG pelo @Brasileirao 💪🏽🔥 pic.twitter.com/RCJ6lN6LlM — Sport Club Internacional (@SCInternacional) October 22, 2024

Foram dois dias de folga após a vitória em cima do Grêmio, no sábado (19). Com isso, a equipe terá quatro sessões de treinamento até viajar para Belo Horizonte, onde enfrenta o Atlético-MG. Nesta manhã, o grupo realizou o aquecimento e trabalhos com bola. As ausências ficaram por conta de Fernando e Rômulo.

Fernando se recupera de uma lesão muscular e entrou em campo no segundo tempo do Gre-Nal. Rômulo foi o titular da posição e deixou o jogo com câimbras. O Internacional divulgou informações sobre os jogadores.

Começando o treino desta terça 💪🏽 pic.twitter.com/RIB41VyvqD — Sport Club Internacional (@SCInternacional) October 22, 2024

Em busca de aumentar a sequência de invencibilidade, o Internacional encara o Atlético-MG no próximo sábado (26), em partida válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 19h, na Arena MRV, em Belo Horizonte.