Inter renova com Ricardo Mathias até dezembro de 2028

Escrito por Lance! • Publicada em 23/10/2024 - 16:30 • Porto Alegre (RS)

O Internacional anunciou, na tarde desta quarta-feira (23), a renovação de contrato com Ricardo Mathias. Destaque na base, o atacante ganhou espaço no time titular nesta temporada e é importante reforço para Roger Machado.

Ricardo Mathias chegou ao Internacional em 2022 para integrar a equipe Sub-17 do Celeiro de Ases. No ano seguinte, foi promovido ao time Sub-20, onde atuou na Copa São Paulo de Futebol Júnior desta temporada. Em três jogos, marcou três gols na competição.

Neste ano, foi promovido ao elenco principal do Internacional e tem sido uma peça importante para Roger Machado. Contra o Corinthians, foi o responsável pelo gol de empate, já nos acréscimos do segundo tempo. Com a camisa Colorada, foram cinco jogos e um gol marcado.

Confira a nota:

O Sport Club Internacional comunica a renovação do contrato do atacante Ricardo Mathias até o final de 2028. Destaque nas categorias de base, o jogador chegou ao Clube em 2022 para integrar o time sub-17 e, em 2023, passou a atuar pela equipe sub-20. Com passagem marcante pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, Ricardo marcou 3 gols em 3 jogos na edição de 2024. Ao longo de 2023, balançou as redes 22 vezes em 35 partidas, sendo 25 como titular. Pelo time profissional, o atacante já disputou 5 jogos e marcou 1 gol.

O Colorado celebra a continuidade do jovem talento, reforçando o compromisso com o cuidado e a responsabilidade no desenvolvimento dos jovens atletas formados no Celeiro de Ases.