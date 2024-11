Inter projeta 30 mil torcedores contra o Criciúma no Beira-Rio

Inter espera que 30 mil torcedores estejam presentes no Beira-Rio (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)







Escrito por Julia Brasil • Publicada em 05/11/2024 - 14:38 • Porto Alegre (RS)

O Internacional entra em campo na noite desta terça-feira (5) em busca de mais uma vitória no Campeonato Brasileiro. Pela 32ª rodada, o Colorado enfrenta o Criciúma, às 21h30, no Beira-Rio. Para o confronto, são esperados 30 mil torcedores.

➡️Inter terá força máxima para enfrentar o Criciúma; veja relacionados

A boa fase do time reflete na projeção de público para o duelo. O Inter já está há 12 jogos sem perder e a torcida faz a sua parte, apoiando o time no Beira-Rio. Apesar do jogo ocorrer em dia de semana, às 21h30, são esperados 30 mil torcedores.

O confronto também está dentro da campanha do Internacional em busca de atingir os 150 mil sócios até o final da temporada. O último balanço divulgado pelo Clube dava conta de 145 mil associados. O Clube busca entrar na lista de maiores quadros sociais do futebol mundial. No Brasil, está atrás apenas do Palmeiras.

Expectativa de 100 mil torcedores

O Internacional mantém uma sequência de três jogos no Beira-Rio. Um com o Flamengo, já disputado, contra o Criciúma, nesta terça-feira, e contra o Fluminense, na sexta-feira (8). Com isso, o Clube espera que, ao menos, 100 mil torcedores passem pelo Beira-Rio.

Inter projeta 30 mil torcedores diante do Criciúma (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

Contra o Flamengo, o número ultrapassou a marca dos 43 mil torcedores - três mil acima do esperado, inclusive. Diante do Criciúma, são esperados mais 30 mil torcedores e, caso confirme o número, já serão 73 mil Colorados nos últimos dois confrontos.

Internacional e Criciúma entram em campo na noite desta terça-feira, em partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 21h30, no Beira-Rio, em Porto Alegre. Em caso de vitória, o Inter ingressa, de forma provisória, no G-4 da competição e torce para um tropeço do Flamengo diante do Cruzeiro, na noite de quarta-feira (6), para firmar a colocação.