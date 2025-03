O Inter foi reconhecido com certificado homologado pela ONU. O clube foi agraciado pela empresa Planton por sua iniciativa de neutralização das emissões de gases de efeito estufa gerados durante o Campeonato Gaúcho. O Colorado foi a primeira agremiação do Estado do Rio Grande do Sul a adotar práticas sustentáveis, destacando-se no cenário esportivo local por seu compromisso com o meio ambiente e a sustentabilidade.

A iniciativa foi realizada por meio da compensação de 24 toneladas de CO2e (dióxido de carbono equivalente), que resultaram das atividades no estádio Beira-Rio e do transporte dos jogadoras para as partidas do Gauchão. O processo foi auditado e está registrado pela Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, assegurando a rastreabilidade e a transparência do compromisso do clube com as questões ambientais.

Um modelo para outros clubes

O CEO do clube, Giovane Zanardo, fez questão de destacar a importância dessa iniciativa:

– Temos pilares de muito valor, e um deles é a consciência sobre clima e meio ambiente. Esse projeto sinaliza a importância desses temas para a sociedade e reforça o nosso compromisso com a neutralização das emissões e o plantio de árvores.

A engenheira química e sócio fundadora da Planton, Raiane Vargas, falou sobre a parceria com o Alvirrubro:

– Estamos em contato há dois anos para verificar o que podemos melhorar. O Internacional é muito consistente em suas ações, e elas não são algo isolado. É, de fato, precursor nesse campo.

Já, a bióloga colorada Daisy Bessa ressaltou o papel do clube como modelo para outros.

– Estamos mostrando que é possível fazer algo positivo. Estamos fazendo a nossa parte e isso prova que é possível realizar mudanças reais – afirmou.

