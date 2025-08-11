Internacional inicia caminhada para jogo contra o Flamengo

O Internacional iniciou na manhã desta segunda-feira (11) a preparação para os jogos contra o Flamengo. A partida de quarta (13), vale pela ida das oitavas de final da Copa Libertadores da América. Por isso, toda a atenção está concentrada nos trabalhos desta segunda e da terça (12), que definirão a equipe para o confronto do Maracanã. A volta está marcada para o dia 20, no Beira-Rio.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Entre os dois duelos pelo torneio continental, Colorado e Rubro-Negro se enfrentam mais uma vez. No domingo (17), gaúchos e cariocas jogam pela 20 rodada do Campeonato Brasileiro.

Trabalho com clima aliviado

Após o princípio de crise devido aos últimos resultados, incluindo a eliminação na Copa do Brasil, para o Fluminense, o clima ficou mais leve no CT Parque Gigante. A vitória de 3 a 1 sobre o Bragantino aliviou a tensão dos últimos dias.

continua após a publicidade

Nem por isso os trabalhos foram abertos. O grupo se reapresentou às 10h (de Brasília) desta segunda. O elenco foi dividido em dois. Quem iniciou o duelo em Bragança Paulista fez atividades físicas na academia. Já os demais realizaram trabalhos com bola no gramado, de olho no desafio na capital carioca.

Repetição de atividades avaliação

Devido à boa atuação no sábado (9), a tendência é que o técnico Roger Machado repita a escalação que iniciou o jogo contra o Braga. A entrada de Ricardo Mathias no ataque e o recuo de Bruno Tabata para o meio, parecem ter resolvido solucionado algumas deficiências da equipe.

continua após a publicidade

Dessa forma, o Inter que enfrentará o Flamengo, no Maracanã, deve começar com Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodríguez, Bruno Tabata e Alan Patrick; Wesley e Ricardo Mathias.