Os bastidores da volta de Abel Braga para o Internacional

A volta de Abel Braga para a oitava passagem pelo Internacional foi fruto de uma negociação de minutos. O Lance! conta como o Colorado demitiu Ramón e Emiliano Díaz e decidiu procurar o técnico responsável pelos títulos da Libertadores e do Mundial de Clubes de 2006. O treinador vai comandar o time por uma semana, ou dois jogos – contra São Paulo, na quarta (3), na Vila Belmiro, e Bragantino, no sábado (7), no Beira-Rio –, na luta contra o rebaixamento.

O Alvirrubro é o primeiro time do Z4, na 17ª colocação, com 41 pontos. À sua frente estão Santos, com os mesmos 41, Vitória, 42, e Ceará, 43.

Os bastidores da demissão

A queda de Ramón e Emiliano Díaz começou a ser desenhada ainda no vestiário de São Januário, após a goleada de 5 a 1 para o Vasco. Mesmo com pai e filho dando a entrevista coletiva, a demissão já era discutida entre a direção. Enquanto a maior parte da delegação jantava, Ramón se dirigiu para o ônibus, e Emiliano ia e vinha, entre o vestiário e o coletivo.

Ao mesmo tempo, o presidente Alessandro Barcellos, o vice de futebol José Olavo Bisol, o diretor executivo de André Mazzuco e o diretor esportivo Andrés D'Alessandro discutiam opções. A ideia era buscar um técnico que seguisse para 2026. E a ficha 1 era Odair Hellmann. O problema é o contrato dele com Athletico-PR.

Já no sábado (29), em Porto Alegre, o clube reuniu o conselho de gestão – formado por Barcellos e quatro vices, Dalton Schimitt Junior, Ivandro Rodrigo Morbach, Victor Grunberg e Miguel de Sampaio Dagnino. O assunto, a demissão dos Díaz. Os argentinos chegaram ao CT Parque Gigante para comandar o treino, mas saíram demitidos.

Os bastidores da volta

Enquanto isso, D'Alessandro conversava com dois ex-presidentes, Fernando Carvalho e Giovani Luigi, que deram aval à nova ideia: buscar Abel Braga. Em seguida, o ex-camisa 10 e Carvalho ligaram para Abelão, que preparava um churrasco em seu apartamento no Rio para acompanhar a final da Libertadores entre Palmeira e Flamengo.

Ao desembarcar no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, por volta das 12h30min (de Brasília) deste domingo (30), o treinador confirmou o que o Lance! havia apurado:

– Só o Inter para fazer isso! Eu estava em casa, tranquilo, ontem [sábado], fazendo um churrasco para ver a final da Libertadores, quando o D'Ale [Andrés D'Alessandro, diretor esportivo do Inter] ligou. Agora, estou aqui – respondeu.

Em seguida, acrescentou:

– Tem que acreditar, se não, não teria vindo.

Abel, que estava aposentado desde 2022, levou alguns minutos para aceitar a proposta de comandar o time por dois jogos e tentar tirar o Inter do Z4. Após receber a ligação, pediu para pensar. Em seguida, telefonou confirmou que voltaria para comandar o Inter nos dois jogos finais, superando a rusgas com Barcellos, que dispensou o técnico no começo de 2021, após o treinador levar o Inter ao vice do Brasileirão de 2020.

Conforme apurou o Lance!, Abel é apontado como "um cara de bom coração, que acaba esquecendo as coisas rápidas". Por isso, aceitou voltar. Junto com ele, volta o preparador físico Elio Carravetta, convidado por Abelão.