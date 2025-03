Gre-Nal 445: Wesley pode ser surpresa no Internacional

O Gre-Nal 445 ganhou mais uma dúvida, ou seria mistério? Além das presenças de Alan Patrick e Rafael Borré, que treinaram com bola na quinta-feira (7), Wesley pode ser surpresa no Internacional. O atacante teria sido liberado para o primeiro clássico da decisão do Campeonato Gaúcho. De acordo com portal Globo Esporte, o jogador está em fase final de recuperação e ficaria à disposição do técnico Roger Machado.

O camisa 21 não joga desde 12 de fevereiro, quando o Colorado venceu o São Luiz por 3 a 1, ainda na primeira fase do Estadual. Naquela partida, Wesley sentiu a coxa esquerda. A probabilidade maior era de que ele ficasse de fora do restante da competição já que se tratava de uma lesão muscular de grau 2, mais profunda.

Porém, o atleta teve uma recuperação mais rápida do que o esperado. Wesley entrou em campo em seis partidas do Gauchão, sem ter marcado gol.

Tudo sobre o clássico (onde assistir, horário, escalações e local)

O jogo de ida da final do Campeonato Gaúcho marca o segundo clássico entre Grêmio e Internacional da temporada – o primeiro terminou empatado em 1 a 1. O confronto está marcado para este sábado (8), às 17h45 (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre

✅ FICHA TÉCNICA

GRÊMIO x INTERNACIONAL

FINAL - JOGO DE IDA - CAMPEONATO GAÚCHO

📆 Data e horário: sábado, 8 de março, às 17h45 (de Brasília)

📍 Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul

📺 Onde assistir: RBS TV (canal aberto local), Sportv (canal fechado) e o Premiere (pay-per-view).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

GRÊMIO: Tiago Volpi; João Pedro, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Cuéllar e Villasanti; Cristian Olivera, Cristaldo (Monsalve) e Amuzu (Aravena); Braithwaite

INTERNACIONAL: Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando e Bruno Henrique (Ronaldo); Vitinho, Gustavo Prado (Alan Patrick) e Carbonero; Enner Valencia (Borré).