Gre-Nal 445: Roger Machado pede pé no chão para o jogo da volta

Após a vitória de 2 a 0 sobre o Grêmio, no Gre-Nal 445, válido pela primeira partida da final do Campeonato Gaúcho, o técnico do Internacional falou mais de uma vez sobre a vantagem obtida no final da tarde de sábado (8), na Arena. Na coletiva, Roger Machado pediu pé no chão para o jogo da volta e ressaltou que nada está conquistado ainda.

– A vantagem é importante, mas ainda tem o segundo tempo da decisão e a gente respeita a qualidade do adversário. Pela grandeza do resultado, na casa do adversário, numa final de campeonato, é uma vitória importante. A gente precisa saber jogar com a vantagem. Não pela vantagem. Ela é importante, mas a gente sabe que estamos tratando de um clássico, numa final de campeonato estadual, com todo o ambiente histórico envolvido nesse momento.

Gre-Nal 446 será no domingo (16)

Em seguida, o comandante colorado acrescentou o que é preciso para o time no clássico 446:

– Precisamos da maior humildade possível, da maior tranquilidade possível, com os pés no chão. Foi o que eu falei para os atletas no vestiário. Esse grupo se caracteriza por trabalhar muito, e aceitar que a comissão técnica os guie pelos caminhos que a gente estabelece como estratégicos. Então, é fazer nada menos do que temos feito.

O Gauchão será decidido no próximo domingo (16), às 16h, no Gre-Nal 446. Com a vantagem dos 2 a 0, o Internacional pode até perder por um gol de diferença que leva a taça para o seu museu. Para conquistar o octa, o Grêmio precisa vencer por diferença e três ou mais. Qualquer vitória tricolor por dois gols leva a decisão para os pênaltis.