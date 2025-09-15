menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsInternacional

Exclusivo: noite de segunda (15) será de cobranças em reunião no Internacional

Conselho de Gestão deve discutir troca ou não do comando do time

Roger Machado, técnico do Internacional
imagem cameraRoger Machado será tema na reunião do Conselho de Gestão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
Roberto-Jardim-aspect-ratio-1024-1024
Roberto Jardim
Porto Alegre (RS)
Dia 15/09/2025
14:51
  • Matéria
  • Mais Notícias

Toda segunda-feira à noite, o Conselho do Gestão discute o Internacional como um todo, incluindo o futebol. E a noite desta segunda (15) será de cobranças na reunião. A má fase do time e a goleada de 4 a 1, fora o baile, sofrida ante o Palmeiras deve tomar a pauta, ante a urgência de uma pergunta que permeia os bastidores colorados: a saída ou não do técnico Roger Machado e sua comissão técnica. O Lance! apurou com exclusividade o que deve ser discutido logo mais.

O debate ocorre às vésperas do próximo enfrentamento do Campeonato Brasileiro, quando o Alvirrubro enfrenta seu arquirrival em um Gre-Nal ao qual as duas equipes caindo pela tabela – a derrota para o Mirassol fez o Grêmio cair uma posição (14º), enquanto o Inter perdeu duas (12º).

Quem estará na reunião

Para quem não sabe, o Conselho de Gestão se reúne toda segunda para discutir temas gerais sobre o clube, do administrativo à bola rolando. Fazem parte do colegiado cinco integrantes da direção colorado. São eles o presidente Alessandro Barcelos e quatro vices, Dalton Schimitt Junior, Ivandro Rodrigo Morbach, Vitor Grunberg e Miguel de Sampaio Dagnino.

A pauta prevista para o encontro desta segunda caiu e terá apenas um assunto: a situação do time. Nos últimos dez jogos, a equipe perdeu sete. Além disso, desde 20 de julho quando venceu o Ceará por 1 a 0, a defesa toma gols em todas as partidas. Foram 21 bolas na rede em 12 jogos – 1,75 por confronto –, além das eliminações nas copas do Brasil e Libertadores.

O que estará na mesa

Pelo que apurou o Lance!, entrarão no debate a derrota para o Verdão, a postura dos jogadores em campo, a apatia do grupo e o ambiente no vestiário, além de outras questões de bastidores. A pressão no conselho e em outros ambientes próximos à direção é grande para a saída de Roger Machado.

O treinador, porém, permanece até o clássico de domingo. Um nome já surge, o de Odair Hellmann, atualmente no Athletio-PR. De algumas fontes, o Lance! ouviu que algumas questões pesam contra a demissão do técnico. Seriam elas:

  1. o Inter não tem dinheiro para pagar a multa rescisória, quase R$ 7 milhões, que teria que ser quitada à vista;
  2. faltam nomes no mercado para chegar e trabalhar;
  3. a direção não acredita que consiga achar alguém que aceite assumir o time às vésperas do clássico;
  4. se Roger Machado cair, toda a cúpula de futebol deve cair. Ou seja, sairiam o vice de futebol José Olavo Bisol, o diretor executivo André Mazzuco e o diretor esportivo Andrés D’Alessandro.

Além disso, nos bastidores há quem acredite que o Gre-Nal possa servir de divisor de água – dentro da velha máxima de que o clássico arruma a casa. A ideia é buscar remobilizar o grupo, visando, pelo menos, conquistar a "Taça Gre-Nal", quando um dos rivais porto-alegrenses termina o ano melhor que o outro.

Vitor Roque chuta para abrir o placar em Palmeiras x Internacional
Rochet vê a bola e Vitor Roque (C) entrar no primeiro gol do baile (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

