Exclusivo: noite de segunda (15) será de cobranças em reunião no Internacional

Toda segunda-feira à noite, o Conselho do Gestão discute o Internacional como um todo, incluindo o futebol. E a noite desta segunda (15) será de cobranças na reunião. A má fase do time e a goleada de 4 a 1, fora o baile, sofrida ante o Palmeiras deve tomar a pauta, ante a urgência de uma pergunta que permeia os bastidores colorados: a saída ou não do técnico Roger Machado e sua comissão técnica. O Lance! apurou com exclusividade o que deve ser discutido logo mais.

O debate ocorre às vésperas do próximo enfrentamento do Campeonato Brasileiro, quando o Alvirrubro enfrenta seu arquirrival em um Gre-Nal ao qual as duas equipes caindo pela tabela – a derrota para o Mirassol fez o Grêmio cair uma posição (14º), enquanto o Inter perdeu duas (12º).

Quem estará na reunião

Para quem não sabe, o Conselho de Gestão se reúne toda segunda para discutir temas gerais sobre o clube, do administrativo à bola rolando. Fazem parte do colegiado cinco integrantes da direção colorado. São eles o presidente Alessandro Barcelos e quatro vices, Dalton Schimitt Junior, Ivandro Rodrigo Morbach, Vitor Grunberg e Miguel de Sampaio Dagnino.

A pauta prevista para o encontro desta segunda caiu e terá apenas um assunto: a situação do time. Nos últimos dez jogos, a equipe perdeu sete. Além disso, desde 20 de julho quando venceu o Ceará por 1 a 0, a defesa toma gols em todas as partidas. Foram 21 bolas na rede em 12 jogos – 1,75 por confronto –, além das eliminações nas copas do Brasil e Libertadores.

O que estará na mesa

Pelo que apurou o Lance!, entrarão no debate a derrota para o Verdão, a postura dos jogadores em campo, a apatia do grupo e o ambiente no vestiário, além de outras questões de bastidores. A pressão no conselho e em outros ambientes próximos à direção é grande para a saída de Roger Machado.

continua após a publicidade

O treinador, porém, permanece até o clássico de domingo. Um nome já surge, o de Odair Hellmann, atualmente no Athletio-PR. De algumas fontes, o Lance! ouviu que algumas questões pesam contra a demissão do técnico. Seriam elas:

o Inter não tem dinheiro para pagar a multa rescisória, quase R$ 7 milhões, que teria que ser quitada à vista; faltam nomes no mercado para chegar e trabalhar; a direção não acredita que consiga achar alguém que aceite assumir o time às vésperas do clássico; se Roger Machado cair, toda a cúpula de futebol deve cair. Ou seja, sairiam o vice de futebol José Olavo Bisol, o diretor executivo André Mazzuco e o diretor esportivo Andrés D’Alessandro.

Além disso, nos bastidores há quem acredite que o Gre-Nal possa servir de divisor de água – dentro da velha máxima de que o clássico arruma a casa. A ideia é buscar remobilizar o grupo, visando, pelo menos, conquistar a "Taça Gre-Nal", quando um dos rivais porto-alegrenses termina o ano melhor que o outro.