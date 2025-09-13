Torcedores do Internacional não perdoam titular contra o Palmeiras: ‘Sempre dormindo’

Jogando fora de casa, o Internacional foi goleado pelo Palmeiras por 4 a 1, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com gols de Vitor Roque (3) e Lucas Evangelista, o Verdão construiu a vantagem ainda na primeira etapa e reassumiu a vice-liderança. Por outro lado, o Colorado estacionou na 10ª posição com 27 pontos somados.

Na segunda etapa, Carbonero descontou para o Internacional. No entanto, os torcedores se manifestaram sobre a atuação do goleiro Sérgio Rochet, diante da goleada do Internacional para o Palmeiras. Vazado em quatro oportunidades, os internautas apontaram algumas falhas do uruguaio nesta primeira etapa da partida. Para alguns dos Colorados o jogador precisa estar mais atento em alguns lances. Confira as reações abaixo.

Com o resultado, o Internacional vai chegando a segunda derrota consecutiva no Brasileirão e estacionou na 10ª posição, com 27 pontos. Na próxima rodada, o Colorado recebe o maior rival, às 17h30 (de Brasília). O Palmeiras assume a vice-liderança, com 48 pontos e recebe o Fortaleza, no próximo sábado (20).

Vitor Roque comemorando um dos gols contra o Internacional (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Como foi Palmeiras x Internacaional?

Texto por: Roberto Jardim

Com menos de 15 segundos, o Palmeiras deu o tom do baile que viria. Logo após o apito inicial, a bola chegou aos pés de Vitor Roque dentro da área. O camisa 9 chutou, mas em cima da defesa. A primeira grande dança do baile veio aos 3. Após uma bate-rebate na área, a bola sobrou para Felipe Anderson, que passou com açúcar e com afeto para Vitor Roque avançar e chutar por baixo de Rochet. Gol do Verdão! 1 a 0.

Nervoso com o décimo gol tomado antes dos dez minutos no ano, o Internacional até tentou reagir. Mas chegava sem eficiência à área paulista. O Palmeiras dominava as ações, e aos 23 veio a segunda grande dança do baile. Flaco López arrancou como meia, deu uma cavadinha para Facundo Torres, que encostou para Vitor Roque ampliar. Gol do Verdão! 2 a 0.

continua após a publicidade

A terceira dança veio aos 27. Depois de Felipe Anderson chutar forte, Rochet bateu roupa e a bola sobrou para Lucas Evangelista tocar para as redes. Gol do Verdão! 3 a 0. Com o Colorado perdido em campo, o Palmeiras aproveitava para fazer um jogo de gala. Aos 42, a bola foi lançada na área alvirrubra outra vez, Gustavo Gómez subiu e encostou para o centro da área. Vitor Roque só teve trabalho de encostar para o fundo das redes de Rochet. Gol do Verdão! 4 a 0.

O jogo voltou com o Palmeiras ainda dominando o confronto, mas tendo que girar mais a bola para achar espaços para chegar à área do Internacional, que mudou do 4-3-3 para o 3-5-2. Nos dez primeiros minutos da etapa final, praticamente só o time paulista tocou na bola. Quando o Alvirrubro a tinha nos pés, demostrava afobação ou pouco interesse de chegar à frente. Tanto que só entrou na área de Weverton aos 22, sem ser efetivo.

Quatro minutos depois, no entanto, em uma tentativa de arrancada de Raykkonen, a bola sobrou para Carbonero que avançou entre dois zagueiros e bateu alto para vencer o camisa 21 do Verdão. Gol do Inter. 4 a 1. O gol gaúcho reascendeu o jogo. Em três minutos, o Palmeiras chegou três vezes com perigo, mas parando na defesa gaúcha. Mas já o baila já estava a caminho do fim.

Aos 36, no entanto, o Inter chegou de novo. Aguirre entrou da esquerda para o meio e bateu forte de fora da área. Weverton fez grande defesa. Dois minutos depois, o Verdão quase fez o quinto. De fora da área, Raphael Veiga lançou Bruno Rodrigues na cara de Rochet. O 11 tentou encobrir o uruguaio, mas, dessa vez, o camisa 1 colorado se deu melhor.