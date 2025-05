Escalações Maracanã-CE x Internacional: Roger Machado vai com força máxima

O Internacional irá enfrentar o Maracanã-CE com força máxima, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. O técnico Roger Machado resolveu preservar apenas Thiago Maia para a partida das 19h (de Brasília) desta quinta-feira (22), válida pela terceira fase da Copa do Brasil. No jogo de ida, o Colorado venceu por 1 a 0. Por isso, um empate garante a vaga nas oitavas de final. Em caso de vitória simples do Maracanã, a partida vai para os pênaltis. Para se classificar, o Alveceleste precisa vencer por dois gols. O enfrentamento tem transmissão da Sportv e do Premiere.

Como mandará a campo praticamente o time titular, o treinador alvirrubro deverá preservar jogadores no próximo confronto pelo Campeonato Brasileiro, domingo (25), às 16h, na Ilha do Retiro, contra o Sport. A ideia é poupar alguns atletas dos 5.922km ida e volta para a partida contra o Bahia, na quarta (28), pela Libertadores.

Repetição de time

O Inter que entrará no gramado do Orlando Scarpelli terá os retornos de Victor Gabriel e Fernando, que sequer foram relacionados no empate em 1 a 1 contra o Mirassol, no domingo (18). A equipe que começa o jogo terá apenas a ausência de Thiago Maia. Para o lugar do volante, entra o atacante Gustavo Prado.

Assim, o Colorado vai a campo com Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique e Alan Patrick; Gustavo Prado, Ricardo Mathias e Wesley.

Maracanã quer o prêmio da classificação

O time cearense vem de uma sequência de duas derrotas na Série D do Brasileirão – por 1 a 0 para o Altos-PI e por 3 a 2 para o Parnahyba-PI. Mesmo assim, a equipe comandada pelo técnico Junior Cearense promete aprontar e garantir os R$ 3.638.250 do prêmio da classificação à próxima fase.

Dessa forma, o Maracanã entra com Rayr Miller; Rafael Mandacaru, Edimar, Jairo Silva e Leandro Cerqueira; Rogério, Wilker Souza, Michel Pires e Patuta; Davi Torres e Bravo.