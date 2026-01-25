O treino do sábado (24) definiu, o Internacional repete o time pela primeira vez em 2026 no Gre-Nal 449. Os recém-chegados Féliz Torres e Rodrigo Villagra ficam no banco e deve entrar no decorrer do clássico. O derby contra o Grêmio, às 20h (de Brasília) deste domingo (25), é válido pela quinta rodada da fase de grupos do Campeonato Gaúcho.

Além de Torres e Villagra, que devem estrear no Gre-Nal, o Alvirrubro terá outras estreias. Em campo, o volante Paulinho Paula inicia a partida. Na casamata, Paulo Pezzolano e sua comissão técnica participam do primeiro clássico de suas carreiras.

Inter tem equatoriano desde o começo

Como vinha treinando há mais tempo junto, o elenco que iniciou a vitória por 2 a 0 sobre o Inter-SM, na quarta (21), começa o confronto. No meio, o volante Paulinho vai para seu segundo jogo com a camisa vermelha e fará seu primeiro clássico. A seu lado terá Ronaldo. Torres, contratado para suprir a saída de Vitão, e Villagra, que chegou para ser o 5 titular, aguardam no banco.

Ambos devem entrar somente com a bola rodando. Assim, a escalação do Inter terá Rochet; Bruno Gomes, Mercado, Victor Gabriel e Bernabei; Ronaldo, Paulinho e Alan Patrick; Vitinho, Rafael Borré e Carbonero.

No coirmão, o técnico Luís Castro vai com força máxima, com a estreia do goleiro Weverton e do guri Tiaguinho. Assim, o Grêmio vai com Weverton; Marcos Rocha, Noriega, Wagner Leonardo e Marlon; Arthur, Tiaguinho, Tetê, Cristaldo e Amuzu; Carlos Vinícius.