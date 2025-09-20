Internacional defende invencibilidade de oito jogos no Gre-Nal 448

Quem não é da querência, ops, do Rio Grande do Sul, muitas vezes não tem noção do que representa o Gre-Nal. Muitas vezes, os times preferem vencer o coirmão a vencer um título. Não importa se o time está em crise, ou em grande fase. Nada mais importa além do derby. Ou seja, o Gre-Nal é mais importante do que qualquer coisa para a Dupla. E o Internacional chega para o clássico de número 448 defendendo uma invencibilidade de oito jogos, ou dois anos.

O jogo das 17h30min (de Brasília) deste domingo (21), no estádio Beira-Rio, vale pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A importância do clássico

Grêmio e Internacional dão tanta importância para o clássico que, muitas vezes, se fala por aqui na Taça Gre-Nal. É o que está em jogo neste domingo. Sem chances de títulos, cabe ao Colorado manter a invencibilidade. E cabe ao Tricolor voltar a vencer – o que não acontece desde maio de 2023 – 3 a 1, na Arena –, o clássico 439.

No duelo seguinte, em 8 de outubro de 2023, quando Mano Menezes estava na casamata vermelha, o Inter retomou a hegemonia, vencendo o enfrentamento de número 440 por 3 a 2. Desde lá, foram cinco vitórias e três empates. Caso mantenha a série invicta, o Alvirrubro dará um passo a mais para colocar a série entre as maiores sequências sem derrota.

Antes, vale notar que a maior série invicta é do Inter, com 17 jogos, entre 1971 e 1975. O Grêmio tem 12 partidas sem perder, de 1999 a 2002.

As maiores invencibilidades

Inter – 17 jogos (1971 a 1975)

Inter – 16 jogos (1947 a 1949)

Grêmio – 13 jogos (1999 a 2002)

Grêmio – 12 jogos (1987 a 1989)

Grêmio – 11 jogos (2019 a 2020)

Inter – dez jogos (1942 a 1944)

Inter – dez jogos (1979 a 1981)

Inter – dez jogos (1978 a 1979)

A atual sequência invicta do Inter

Gre-Nal 440 – 8/10/2023 – Inter 3x2 Grêmio

Gre-Nal 441 – 25/2/2024 – Inter 3x2 Grêmio

Gre-Nal 442 – 22/6/2024 – Grêmio 0x1 Inter

Gre-Nal 443 – 19/10/2024 – Inter 1x0 Grêmio

Gre-Nal 444 – 8/2/2025 – Grêmio 1x1 Inter

Gre-Nal 445 – 8/3/2025 – Grêmio 0x2 Inter

Gre-Nal 446 – 16/3/2025 – Inter 1x1 Grêmio

Gre-Nal 447 – 19/4/2025 – Grêmio 1x1 Inter