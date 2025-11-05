Escalação de Vitória x Internacional: esquema e time são repetidos

Para a "final" da noite desta quarta-feira (5), em Salvador, o Internacional terá esquema e quase todo time que empatou com o Atlético-MG no domingo (2) repetido. Assim, a equipe que irá enfrentar o Vitória, a partir das 19h (de Brasília), no Barradão, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, terá apenas duas mudanças. Com Gabriel Mercado e Rafael Borré suspensos, entram Clayton Sampaio e Ricardo Mathias.

Alvirrubro e Leão fazem um jogo se seis pontos. O time gaúcho é 15ª, com 36 pontos. O soteropolitano é 17º, com 31.

Manutenção de esquema e time

Sem tempo para trabalhar na semana, com apenas um dia de treino com todos os jogadores, Ramón e Emiliano Díaz optaram pela manutenção do time que atuou no 0 a 0 contra o Galo. Ambos elogiaram a atitude da equipe na atuação de domingo. Por isso resolveram repetir o 3-5-2, com Vitinho novamente como lateral-direito, Bruno Tabata no ataque e Carbonero no banco.

Para os lugares do zagueiro Mercado e do atacante Borré, ambos suspensos pelo terceiro amarelo, os Díaz optaram pelas entradas de Clayton Sampaio e Ricardo Mathias. Assim, o time que vai a campo terá Ivan Quaresma; Clayton Sampaio, Vitão e Juninho; Vitinho, Alan Patrick, Bruno Gomes, Thiago Maia e Bernabei; Tabata e Mathias.

Querendo sair do Z4 e com apoio da torcida, devido promoção no preço dos ingressos, o Vitória chega com duas derrotas consecutivas, para Corinthians e Cruzeiro. Tem como objetivo chegar à 16ª posição e colocar o Inter no "bolo" da briga para não cair.

O problema é que o técnico Jair Ventura tem uma longa lista de lesionados – Fintelman, Cáceres, Fabri, Jamerson, Claudinho, Lucas Arcanjo e Rúben Ismael. Também não terá o zagueiro Zé Marcos, suspenso, e o lateral-esquerdo Ramon, que pertence ao Colorado.

O Leão começa o duelo com Thiago Couto; Erick, Lucas Halter, Camutanga, Edu e Maykon Jesus; Willian Oliveira, Baralhas e Matheuzinho; Aitor Cantalapiedra e Renzo López..