Internacional inicia preparação para final na briga para não cair
Colorado enfrenta Vitória na quarta-feira (5) em jogo de seis pontos
O Internacional iniciou a preparação para mais uma final na briga para não cair. Os trabalhos no CT Parque Gigante foram realizados na manhã desta segunda-feira (3). Na manhã de terça (4), o elenco fará o treino que deve definir a equipe que irá enfrentar o Vitória na quarta (5), em jogo que vale seis pontos. A viagem para Salvador acontece no começo da tarde.
O Leão soteropolitano, adversário da partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 19h (de Brasília) desta quarta, é o 17º colocado, com 31 pontos, duas posições e cinco pontos abaixo do Colorado.
Preparação para a final
Na manhã desta segunda, o grupo se reapresentou para iniciar a preparação para enfrentar o Vitória. O elenco foi dividido em dos grupos no treinamento. Os atletas que iniciaram o empate em 0 a 0 com o Atlético-MG fizeram apenas trabalho regenerativo, como corrida ao redor do gramado. Os demais jogadores tiveram atividades normais.
O Colorado volta a treinar na manhã desta terça (4/11), quando a escalação deve ser encaminhada, iniciando a viagem para a Bahia no começo da tarde. A delegação terá dois desfalques por suspensão: Gabriel Mercado e Rafael Borré, que levaram terceiro amarelo.
A reta final do Brasileirão
Na luta para se distanciar da zona de rebaixamento, o Inter terá sete jogos até o final do Brasileirão. Dessas, quatro serão contra adversários diretos. Daqueles em que o jogo vale seis pontos. São eles, pela ordem, Vitória, Ceará, Santos e Bragantino. As outras três partidas são contra Bahia, Vasco e São Paulo.
Desses rivais, Leão da Barra – perdeu por 3 a 1 para o Cruzeiro, no sábado (1º) –, e Peixe – empatou em 1 a 1 com o Fortaleza, no mesmo dia –, estão abaixo do Alvirrubro na tabela. Um, o Bragantino, têm os mesmos 36 pontos. Já o Ceará se afastou um pouco, tendo agora 38 pontos.
Os jogos colorados
- 5/11 – Quarta – 19h – Vitória x Internacional
- 9/11 – Sábado – 18h30min – Internacional x Bahia
- 10/11 a 18/11 – Data FIFA
- 19/11 – Quarta – a confirmar – Ceará x Internacional
- 23/11 – Domingo – a confirmar – Internacional x Santos
- 30/11 – Domingo – a confirmar – Vasco x Internacional
- 3/12 – Quarta – a confirmar – São Paulo x Internacional
- 7/12 – Domingo – a confirmar – Internacional x Bragantino
