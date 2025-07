Escalação de Santos x Internacional: Roger Machado repete time

Sem problemas entre os principais nomes do elenco, o técnico Roger Machado repetirá o time o Internacional pela terceira vez contra o Santos na noite desta quarta-feira (23). Na partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Colorado começa a partida com a mesma formação que iniciou os jogos contra Vitória e Ceará. O fato é inédito desde o começo da competição, em 29 de abril.

A partida contra o Peixe é daquelas que valem “seis pontos”. O Alvinegro está na 17ª colocação, primeiro time na zona de rebaixamento, com 14 pontos. O Alvirrubro está na 12º, com 17 pontos.

Escalação mais equilibrada

Após a vitória de 1 a 0 sobre o Ceará, no domingo (20), o treinador do Inter indicou a repetição da equipe. Roger Machado comentou:

– Essa é a escalação mais equilibrada para esse momento. Conseguindo uma regularidade, é uma possibilidade real de ser o mesmo time que vai atuar nas copas [o Inter pega o Fluminense, na Copa do Brasil, e o Flamengo, na Libertadores].

Assim, o Inter deve entrar no gramado da Vila Belmiro com Rochet; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Thiago Maia, Bruno Henrique e Alan Patrick; Wesley, Rafael Borré e Carbonero.

Enquanto isso, no lado do Peixe, Cléber Xavier vem de uma dura derrota por 3 a 0 para o Mirassol, fora de casa – antes, havia vencido Fortaleza e Flamengo. Enquanto tem o desfalque de Tomás Rincón, suspenso, a equipe terá o retorno e João Basso à zaga e a entrada de Escobar na lateral direita.

Na partida desta quarta, o Alvinegro precisa vencer para sair da zona de rebaixamento. Para isso, começa o jogo com Gabriel Brazão; Escobar, João Basso, Luan Peres e Souza; João Schmidt, Zé Rafael e Neymar; Rollheiser, Deivid Washington e Guilherme.