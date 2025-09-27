A escalação do Internacional para enfrentar o Juventude, no começo da noite deste sábado (27), será o primeiro time da era Ramón Díaz. E o argentino terá oito desfalques, seis deles considerados titulares na era Roger Machado. Com isso, o Colorado entrará em campo com uma equipe que jamais jogou junto. O elenco terá ainda a presença de seis garotos do sub-20, que foram chamados devido às ausências.

O Alvirrubrro chega à partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro com 27 pontos, na 14ª posição, cinco à frente do Vitória, 17º e primeiro time da zona de rebaixamento.

Seis titulares e dois reservas fora

Entre suspensos, lesionados e convocados, o Inter tem oito desfalques. Entre ausentes, o lateral-direito Aguirre e o zagueiro Juninho, com terceiro amarelo, e lateral-esquerdo Bernabei, com vermelho, levaram cartões no Gre-Nal 448, e não jogam.

Depois, tem a lista de machucados. O goleiro Rochet e os volantes Thiago Maia e Alan Rodríguez, além do reserva Richard, foram para o Departamento Médico ao longo da semana. Desses, o uruguaio deve ficar mais tempo fora, cerca de 30 dias, com lesão muscular na região posterior da coxa esquerda, de grau II. Os demais serão reavaliados no começo da semana.

Já o atacante Gustavo Prado está fora porque está com a Seleção Brasileira Sub-20 no Mundial de Clubes, no Chile. Assim, Ramón Díaz manda a campo um time com Anthoni; Benítez, Vitão, Mercado e Victor Gabriel; Luis Otávio, Bruno Henrique, Óscar Romero e Alan Patrick; Rafael Borré e Carbonero.

Seis guris relacionados

No grupo que viajou à Serra Gaúcha, o Colorado levou seis garotos: Allex – fala-se Alêx, com “E” fechado –, Bernardo Jacob, Pablo, Pedro Kauã, Yago Noal e Yan Henrique.

Do lado do Ju, 18º na tabela de classificação, o técnico Thiago Carpini precisa vencer para tentar sair, mesmo que temporariamente do Z4. Assim, manda o time com Jandrei; Ewerthon, Luan Freitas, Rodrigo Sam e Marcelo Hermes; Caíque, Mandaca e Lucas Fernandes; Igor Formiga, Nenê e Taliari.