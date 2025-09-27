Como será o primeiro time da era Ramón Díaz no Internacional

Assim como foram marcados por baixas e necessidade de achar peças para substituir os suspensos e lesionados, os dois primeiros treinos da era Ramón Díaz no Internacional indicaram como será o primeiro time do argentino. Pelo que o Lance! apurou, tudo indica que o Colorado irá enfrentar o Juventude, às 18h30min (de Brasília) deste sábado (27), com uma equipe com três volantes. Para a escalação desse trio, no entanto, há dúvidas.

A partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro é a primeira das 15 decisões que Alvirrubro tem até o final do ano. O time está em 14º, com 27 pontos, apenas cinco à frente do Vitória, primeira equipa na zona de rebaixamento.

A ideia de Ramón e Emiliano Díaz

O Lance! apurou que uma das preocupações de Ramón e Emiliano Díaz nos primeiros dois trabalhos, nestas quinta (25) e sexta-feira (26), esteve relacionada com o setor defensivo. A ideia é estancar a sangria – foram 24 gols em 13 jogos – ser perder a ofensividade, uma marca das equipes de Don Ramón. Para isso, o meio-campo foi reforçado com três volantes.

A ideia é que esse trio ajude a zaga e os laterais nos momentos em que o time é atacado e contribua na transição para o contra-ataque, auxiliando Alan Patrick, e podendo chegar à frente com a dupla Rafael Borré e Carbonero . Dessa forma, o primeiro Inter da era Ramón Díaz será no 4-3-1-2.

O problema está nos desfalques no meio-campo. Os titulares Thiago Maia e Alan Rodríguez estão no departamento médico, com lesões. Os dois sequer viajaram para a Serra no começo da tarde de sexta. Além deles, o reserva Richard acabou deixando a atividade mais cedo, virando dúvida para o sábado.

O primeiro Inter de Ramón Díaz

Com isso, o trio pensado por Ramón e Emiliano terá o retorno de Bruno Henrique, titular no em boa parte da temporada, o garoto Luis Otávio e o paraguaio Óscar Romero. O guri da base deve ficar como primeiro volante, mais centralizado, com os camisas 8 e 11 mais abertos, um de cada lado, como segundos volantes.

Duas curiosidades sobre a escalação de Romero. Quando chegou ao Colorado, no começo do ano, o paraguaio disse que se sentia melhor jogando como segundo volante, no que não foi atendido por Roger Machado, que o via mais como meia. A outra é que Romero já esteve sob as ordens da família Díaz, na seleção do Paraguai.

Somadas às suspensões de Aguirre, Bernabei e Juninho, e à dúvida sobre a presença de Rochet no gol – o camisa 1 também saiu mais cedo nesta sexta –, o primeiro Inter de Ramón Díaz, o time que enfrentará o Juventude, terá Anthoni (Rochet); Benítez, Vitão, Gabriel Mercado e Victor Gabriel; Luis Otávio, Bruno Henrique, Óscar Romero e Alan Patrick; Rafael Borré e Carbonero.