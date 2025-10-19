A escalação do Internacional para o jogo contra o Sport, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro está marcada por mudanças técnicas e por lesões. De um lado, Ivan Quaresma volta a começar um jogo depois de mais de um ano, e Bruno Gomes entra no meio-campo. De outro, Gabriel Mercado e Alan Patrick, artilheiro do time, são desfalques. O esquema montado por Ramón e Emiliano Díaz para a partida deste domingo (19) segue o mesmo dos dois últimos jogos: o 3-4-3.

Com 32 pontos, na 15ª colocação, o Colorado enfrenta a primeira das 11 finais que tem na luta contra o rebaixamento no Brasileirão. E pega justamente o lanterna da competição.

As mudanças técnicas e as físicas

As atuações de dois jogadores na derrota por 3 a 1 para o Mirassol, na quarta-feira (15), provocaram duas mudanças técnicas. Anthoni, que falhou em dois gols, e Bruno Henrique ficam de fora da partida, dando lugar para Ivan Quaresma e Bruno Gomes. O goleiro, terceiro reserva do Alvirrubro, não joga desde janeiro de 2024, quando rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito.

Ao mesmo tempo, o Inter não terá dois dos seus principais líderes em campo. Voltando de lesão e pela idade - 38 anos - Gabriel Mercado dá lugar para Clayton Sampaio, mas fica no banco. Já Alan Patrick, com quadro de lombalgia, sequer foi relacionado. Mesmo com as mudanças, Don Ramón e Emiliano mantém o 3-4-3 das últimas partidas.

Com isso, os Díaz escalam o time com Ivan; Clayton Sampaio, Vitão e Juninho; Aguirre, Thiago Maia, Bruno Gomes e Bernabei; Vitinho, Rafael Borré e Carbonero.

Sport tem dois desfalques

Lanterna na competição, o Sport não contará com o lateral-direito Aderlan, suspenso pelo terceiro amarelo, e com o meio-campista Hyoran, que está emprestado pela equipe gaúcha e, por contrato, não poderá jogar. O atacante Léo Pereira não joga por punição interna, devido à indisciplina.

Com isso, Daniel Paulista manda o Leão a campo com Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Rivera, Zé Lucas e Lucas Lima; Romarinho, Derik e Matheusinho.