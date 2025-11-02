O Internacional vem com mudanças em todos os setores para enfrentar o Atlético-MG às 18h30min (de Brasília) deste domingo. Procurando uma forma de fazer o Colorado retomar o caminho das vitórias, Ramón e Emiliano Díaz terão quatro mudanças para a partida válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro: Vitão e Bernabei voltam naturalmente ao time. Além disso, Vitinho vai para a lateral direita e Bruno Tabata no ataque, ao lado de Rafael Borré. No meio, Bruno Gomes entra no lugar de Luis Otávio.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Com a derrota do Vitória (3 a 1 para o Cruzeiro) e o empate do Santos (1 a 1 com o Fortaleza), uma vitória contra o Galo seria essencial para o Colorado se distanciar do Z4.

Mudanças em todos os setores

Na defesa, a mudança é pelo retorno de Vitão. Recuperado de forma rápida da entorse no joelho esquerdo, o zagueiro pediu ao longo da semana para jogar neste domingo. No meio, três alterações. Na lateral direita, Vitinho assume a posição, na esquerda, Bernabei volta de suspensão. Além disso, Bruno Gomes assume o posto de Luis Otávio.

continua após a publicidade

No ataque, Bruno Tabata entra no lugar de Vitinho e Rafael Borré no de Carbonero, com Alan Patrick permanecendo como falso 9. Assim, o time começa a partida com Ivan Quaresma; Vitão, Mercado e Victor Gabriel; Vitinho, Bruno Gomes, Thiago Maia e Bernabei; Tabata, Alan Patrick e Borré.

Do lado do Galo, que vem de dois resultados postivos, Jorge Sampaoli tem seis desfalques: Guilherme Arana e Gustavo Scarpa, suspensos, Lyanco, Cuello, Junior Santos e Caio Maia, no DM. O Atlético começa com Éverson, Saravia, Vitor Hugo e Junior Alonso; Alexsander, Alan Franco, Fausto Vera, Igor Gomes; Rony, Dudu e Hulk.

continua após a publicidade