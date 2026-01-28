Depois do jogo intenso no Gre-Nal 449 do domingo (25), o Internacional terá Félix Torres e os Brunos Henrique e Tabata desde o começo da partida para enfrentar o Athletico-PR pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto com o Furacão, que começa às 19h (de Brasília), será disputado no estádio Beira-Rio. O Gauchão volta apenas no sábado (28), quando o Colorado pega o Caxias, no Centenário.

A segunda rodada do Brasileirão acontece penas na próxima quarta-feira (4). No mesmo horário, o Alvirrubro pega o Flamengo, no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Colorado repete time

Havia dúvidas após o clássico de muita intensidade. Mas os testes médicos e os treinos de segunda e terça confirmaram mudanças na equipe que enfrentou o Grêmio. O técnico Paulo Pezzolano fez três mudanças no time, com as entradas de Félix Torres, Bruno Henrique e Bruno Tabata. O trio entra nos lugares de Mercado, Paulinho e Carbonero, que ficam no banco.

Assim, o Inter começa com Rochet; Bruno Gomes, Torres, Victor Gabriel e Bernabei; Ronaldo, Paulinho e Alan Patrick; Vitinho, Rafael Borré e Carbonero. O Colorado também divulgou um boletim médico. O volante Denis foi liberado para voltar às atividades. Thiago Maia e Richard seguem em fase de retreinamento, processo no qual entrou Alan Rodríguez. O ganês Benjamin segue em tratamento clínico.

Do lado do Furacão, Odair Hellmann utilizará todos os titulares pela segunda vez no ano – a primeira foi no clássico contra o Curitiba. Dessa forma, o time paranaense começa com Santos; Aguirre, Carlos Terán e Arthur Dias; Benavídez, Juan Portilla, Bruno Zapelli e Leo Derik; Mendoza, Julimar e Viveros.