O Internacional encerrou a sua campanha no Beira-Rio na temporada na última quarta-feira (4), contra o Botafogo, quando quase 40 mil torcedores estiveram presentes. E essa média quase se manteve ao longo do ano. Mesmo com as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul, o Inter é o 7º clube com maior média de público no Brasileirão.

Ao longo dos 19 jogos disputados sob mando do Inter, o Colorado manteve uma média de público de 30.820 presntes. No total, o time levou 585.584 torcedores as suas partidas como mandante seja no Beira-Rio, em Porto Alegre, ou no Heriberto Hulse, em Criciúma, por exemplo. Com isso, o Internacional chega à última rodada do Brasileirão com a 7ª maior média de público da competição.

Internacional tem grande média de público no Beira-Rio (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

Os números foram levantados pelo site rankingcbf.com e se tornam ainda mais expressivos para o Internacional diante do que foi vivido na temporada. Devido às enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul, em maio, o time foi obrigado a jogar fora de Porto Alegre tendo o Alfredo Jaconi, do Juventude, em Caxias do Sul, ou o Heriberto Hulse, do Criciúma, como uma segunda casa.

Vamos para Rodada Final da Série A 2024.



Temos 10 Clubes com mais de 30 mil pagantes de média.



Vamos para mais de 9,5 Milhões de Pagantes no Campeonto. pic.twitter.com/Bx3jkgYEEx — Blog do Ranking da CBF (@Ranking_CBF) December 7, 2024

Inter segue de olho na tabela

O Internacional não pode mais subir na tabela de classificação. Mas, para garantir a melhor colocação e, consequentemente, uma maior premiação, não pode perder. Isso porque Inter e Fortaleza tem a mesma pontuação e se enfrentam de forma direta. Em compensação, a pior colocação do Inter no campeonato pode ser o 5º lugar.

Uma derrota pode custar aos cofres do Internacional um valor de R$ 2,4 milhões. Isso porque o 4º colocado - atual posição do Clube, recebe R$ 40,9 milhões, enquanto o time que termina na 5ª colocação, será premiado com R$ 38,5 milhões.