O técnico do Internacional, Eduardo Coudet, terá problemas para escalar o time para a partida contra o Bahia, nesta quarta-feira pelo Brasileirão. A pausa para Data Fifa, que deveria prevenir os times de ter desfalques, não será eficaz. Com jogos de seleções no dia anterior, os jogadores convocados não teriam tempo hábil de recuperação ou até deslocamento.