“Estamos preparados para começar a construir uma campanha de recuperação no Brasileirão. Precisamos buscar o tempo perdido e conquistar essa vaga na Libertadores, que será muito importante para o clube”, afirmou o vice de futebol, Felipe Becker, em entrevista nesta semana. Segundo o dirigente, a equipe mostrou com a vitória sobre o Grêmio, no último domingo, no Beira-Rio, por 3 a 2, que já superou a desclassificação para o Fluminense.