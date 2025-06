Roger Machado: “Claro que a campanha não é digna para o Inter”

A coletiva do técnico do Internacional foi tranquila, apesar da derrota por 2 a 0 para o Atlético-MG. Afinal, o resultado da partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, na noite desta quinta-feira (12), na Arena MRV, em Belo Horizonte, colocou o Colorado na zona de rebaixamento, com a pior campanha alvirrubra da era dos pontos corridos. Roger Machado admitiu: "Claro que a campanha não é digna para o Internacional. Os números não mentem".

O principal assunto da entrevista foi o desempenho do Inter no Brasileirão. Afinal, são 11 pontos em 12 jogos, com duas vitórias, cinco empates e cinco derrotas, 12 gols a favor e 18 contra.

O peso da derrota

O comandante alvirrubro começou respondendo sobre o peso da derrota para o Galo. Roger lembrou que parte dos objetivos haviam sido obtidos, como a conquista do Campeonato Gaúcho e as classificações nas copas do Brasil e da Libertadores. Mas acrescentou:

– É um peso grande. E o início ruim no Brasileiro, muito pelos pontos que deixamos dentro de casa, em momentos de instabilidade da equipe, faz com que cheguemos neste momento de recesso, numa posição muito incômoda. Claro que a campanha não é digna para o Inter.

Roger Machado, porém, pontuou que o grupo tem condições de se recuperar.

– Como nos colocamos nessa situação, a gente também pode sair – falou.

Ainda comentou que o trabalho feito até o momento faz com que acredite em uma reversão no quadro.

– O processo de treino, que é o que prezo muito, me faz acreditar na oportunidade de retomar com mais opções, grupo mais cheio. A gente tem plenas condições de reverter.

O que vem pela frente

Devido à disputa do Mundial de Clubes, nos EUA, o Internacional decidiu dar 15 dias de férias aos jogadores. A reapresentação está marcada para o próximo dia 28. Os 15 dias restantes até o final do torneio da Fifa e o retorno do Brasileirão será usado como intertemporada.

Na volta, serão cinco jogos seguidos, meio e final de semana. Além disso, terá três jogos daqueles que “valem seis pontos”, contra adversários diretos da parte de baixo da tabela – pega Vitória e Vasco, no Beira-Rio, e Santos, na Vila Belmiro.