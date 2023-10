Em entrevista, Eduardo Coudet elogiou a postura do Inter no duelo, afirmando que o time jogou para vencer por três gols de diferença. As atuações recentes do time, contra Fluminense (Libertadores) e Grêmio (Brasileirão), deixaram o treinador otimista para a sequência do trabalho à frente do clube gaúcho. No entanto, Chacho voltou a lamentar a eliminação na Copa Libertadores para o Fluminense, e afirmou que o resultado serviu para "dar uma carícia no coração do torcedor".