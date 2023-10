➤ CHAMA O VAR! No primeiro ataque do Internacional no Grenal 440, Enner Valencia se chocou com o goleiro Gabriel Grando e caiu pedindo pênalti. Após revisão, Paulo Cesar Zanovelli, árbitro do duelo, assinalou posição de impedimento na origem do lance. Na jogada, Johnny e Villasanti disputaram a bola na intermediária defensiva do Imortal, que sobrou para o equatoriano. Porém, Zanovelli considerou passe do jogador colorado e invalidou a jogada.