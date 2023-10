Porém, esta não foi a única provocação dos mandantes no duelo. Antes do início do clássico, a equipe de comunicação do clube divulgou as senhas de acesso ao wi-fi do estádio para a imprensa, e um detalhe chamou atenção: o código de acesso fazia menção aos três rebaixamentos do Grêmio (1991, 2004 e 2021). As senhas foram modificadas instantes depois.