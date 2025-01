O zagueiro Esley, considerado uma das principais promessas das categorias de base do Internacional, vive um momento de ascensão. Aos 16 anos, ele se prepara para disputar sua primeira Copa São Paulo de Futebol Júnior, a tradicional Copinha, que reúne os maiores talentos do futebol brasileiro e serve como vitrine para os jovens atletas.

Mesmo ainda na categoria Sub-17, o jogador teve um 2024 de destaque. Disputou oito partidas pelo Sub-20, sendo titular em cinco delas, e estreou na equipe profissional na Copa FGF, com três jogos como titular. Além disso, integra os treinos regulares do elenco principal do Internacional, onde é o zagueiro mais jovem do grupo.

- Estou muito feliz com tudo que tenho vivido aqui no Internacional. Estou indo para a minha primeira Copinha, recentemente renovei o contrato, e isso demonstra que tem valido a pena toda a entrega e dedicação desde os meus oito anos. Estamos trabalhando muito por aqui para representar bem o Inter e confiantes que faremos uma excelente competição” - comentou Esley.

Zagueiro Esley, do Internacional, disputará sua primeira Copinha (Foto: Rafaela Frison/SC Internacional)

O jovem defensor tem contrato com o Internacional até dezembro de 2026, com uma multa rescisória de €60 milhões (cerca de R$383 milhões). Essa valorização reflete o crescimento do atleta, que já desperta o interesse de olheiros de grandes clubes europeus e da MLS.

O defensor chegou ao Colorado aos 14 anos de idade e teve estreia no futebol profissional, na Copa FGF, na última temporada. Para o zagueiro, o jogo foi um marco na sua trajetória comoo jogador, que destaca a importância desse passo para sua evolução.

- Sempre joguei contra pessoas mais velhas, mas ainda não tinha jogado contra adultos. Foi algo muito importante para minha carreira, pois consegui já me antecipar em relação ao processo de amadurecimento. Estou muito feliz pela evolução que tive em 2024 e espero que o ano que vem não seja diferente. - destacou o zagueiro.

Com maturidade e foco, Esley desponta como um dos nomes promissores da base colorada. Sua participação na Copinha é vista como um novo capítulo de desenvolvimento e vitrine, consolidando sua trajetória como uma das grandes apostas do Internacional para o futuro.

Inter na Copinha

O Internacional quer começar o ano com o pé direito e levantar mais uma taça da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a famosa Copinha. Um dos times mais tradicionais da competição, o Colorado busca o hexacampeonato em 2025 e ficará sediado em Guarulhos, na região metropolitana.

Internacional busca 6º título da competição (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

O Colorado está no Grupo 29 e enfrentará América-SE, Barra-SC e Flamengo-SP. O Internacional faz sua estreia na Copinha 2025 no próximo dia 4 de janeiro, contra o América-SE, no Estádio Municipal Antonio Soares de Oliveira, às 15h.