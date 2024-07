Contra a parede, Coudet pode ser demitido caso o Inter seja eliminado na Copa do Brasil

(Foto: Leonardo Hubbe/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 10/07/2024 - 11:44 • Rio de Janeiro

Derrotado pelo Vasco na volta ao Beira-Rio e vaiado pela torcida, Eduardo Coudet vive momento delicado no comando do Internacional. Diante da atual pressão, a torcida 'Guarda Popular' emitiu um comunicado ao técnico, afirmando que ele não terá mais apoio caso seja eliminado na próxima fase da Copa do Brasil.

➡️ Assine o Premiere no Prime Video e aproveite 30 dias grátis!

Mesmo com convicção em relação ao trabalho do argentino dentro do clube, especialmente por parte do presidente Alessandro Barcellos, a organizada do Colorado fará força pela demissão do comandante em caso de revés contra o Juventude.

- Forte, aguerrido e bravo! Nossa torcida tem essa definição, mas nosso elenco milionário segue com um futebol fraco. Dentro da nossa casa, é preciso atitude desde o primeiro segundo de jogo e isso não está acontecendo. Ao nosso treinador, apoio sempre terá, mas cobrança também! Caso não classifique na Copa do Brasil, será o último jogo no comando da nossa equipe. Não terá mais nosso apoio para permanecer na casamata. Classificação nas copas é obrigação! - comunicou a torcida organizada, em suas redes sociais.

➡️ Vasco vence o Internacional no Brasileirão em jogo marcado pela reabertura do Beira-Rio

Coudet foi vaiado pela torcida no retorno do clube ao Beira-Rio (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

O Internacional segue com 19 pontos no Brasileirão e completou quatro jogos seguidos sem vencer na competição nacional. Em busca de obter um resultado positivo, a equipe de Eduardo Coudet encara o Juventude nesta quarta-feira (10), às 19h, pela terceira fase da Copa do Brasil.

Para a partida, o time de Porto Alegre terá os desfalques de Renê e Thiago Maia, ambos lesionados, além do goleiro Rochet e o atacante Borré, que estão na Copa América por Uruguai e Colômbia, respectivamente.

➡️ Internacional x Vasco: Renê tem choque grave de cabeça com Rojas e cai no gramado desacordado