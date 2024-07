Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 10/07/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro

Internacional e Juventude se enfrentam nesta quarta-feira (10), às 19h (de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em partida válida pela terceira fase da Copa do Brasil. O jogo terá transmissão ao vivo do Amazon Prime Video (assista no Prime Video e aproveite 30 dias grátis!) e contará com o Tempo Real do Lance!.

Robert Renan, zagueiro do Internacional. Time enfrenta o Juventude pela Copa do Brasil; veja onde assistir (Foto: Divulgação/Internacional)

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o jogo entre Internacional e Juventude (onde assistir, horário, escalações e local).

✅ FICHA TÉCNICA - Internacional x Juventude



Copa do Brasil - Terceira fase

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 10 de julho de 2024, às 19h

📍 Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

📺 Onde assistir: Prime Video e Tempo Real do Lance!

🟨 Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza

🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa

📺 VAR: Adriano de Assis Miranda

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

INTERNACIONAL (Técnico: Eduardo Coudet)

Anthoni; Bustos, Vitão, Fernando e Robert Renan; Rômulo (Thiago Maia), Bruno Henrique, Wanderson, Alan Patrick e Wesley; Enner Valencia.

JUVENTUDE (Técnico: Roger Machado)

Gabriel; João Lucas, Boza (Rodrigo Sam), Zé Marcos (Lucas Freitas) e Alan Ruschel; Caíque, Jadson e Jean Carlos; Lucas Barbosa, Erick e Gilberto.