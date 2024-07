Adson foi um dos responsáveis por garantir a vitória do Vasco (Foto: Leandro Amorim/Vasco)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/07/2024 - 20:02 • Porto Alegre (RS)

O Vasco venceu o Internacional por 2 a 1, na noite deste domingo (7), em partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols cruz-maltinos, no Beira-Rio, foram marcados por Adson e Lyncon, enquanto Bustos descontou para o Colorado.

Com o resultado, o Vasco subiu para a 13ª colocação na tabela do Brasileirão e alcançou os 17 pontos. Já o Internacional está na 10ª posição com 19 pontos.

Agora, o Vasco volta a entrar em campo para enfrentar o Corinthians na quarta-feira (10), em São Januário. Já o Internacional faz um clássico regional contra o Juventude no mesmo dia. A partida é válida pelo primeiro confronto da terceira rodada da Copa do Brasil.

Vasco volta a vencer o Inter no Beira-Rio (Foto: Leandro Amorim/Vasco)

✅ FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 1 X 2 VASCO

15ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: domingo, 7 de julho de 2024, às 18h;

📍 Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS);

🟨 Árbitragem: Gustavo Ervino Bauermann (SC);

🚩 Assistentes: Thiaggo Americano Labes (SC) e Gizeli Casaril (SC);

📺 VAR: Igor Junio Benevenuto (FIFA-MG);

⚽ Gols: Adson (15' do 2ºT), Lyncon (26' do 2ºT) e Bustos (34' do 2ºT);

🟨 Cartões Amarelos: Alan Patrick e Wesley (INT); Paulo Henrique e Praxedes (VAS).

🟥 Cartões Vermelhos: -

🏟️ Público Presente: 33.791;

💰 Renda: R$ 686.670,00.

⚽ ESCALAÇÕES:

INTERNACIONAL (Técnico: Eduardo Coudet)

Fabrício; Bustos, Igor Gomes, Fernando e Renê (Robert Renan); Rômulo, Bruno Henrique (Wesley), Bruno Gomes (Gustavo Prado), Hyoran (Alario) e Alan Patrick; Lucca Drummond (Wanderson).

VASCO (Técnico: Rafael Paiva)

Léo Jardim; Paulo Henrique, Robert Rojas (Lyncon), Léo e Leandrinho; Sforza, Mateus Carvalho (Zé Gabriel) e JP (Praxedes), Adson (Rayan), Rossi (Erick Marcus) e Vegetti (Victor Luis).