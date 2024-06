Internacional já tem data para voltar ao Beira-Rio; confira

(Foto: Divulgação/Inter)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/06/2024 - 18:44 • Rio de Janeiro (RJ)

O Internacional já tem data marcada para reencontrar o Beira-Rio. Confirmado pelo clube nesta sexta-feira (28), o primeiro jogo do Colorado em casa será contra o Vasco, no dia 7 de julho.

Marcado para as 20h30, o Inter tenta adiantar o horário do jogo para que mais torcedores possam acompanhar a partida. O jogo contra o Juventude, pela Copa do Brasil, também acontecerá no Beira-Rio, no dia 10 de julho, às 19h30.

– Estamos voltando. A saudade de casa já tem data para chegar ao fim. No próximo dia 7 de julho, Clube e Povo retornarão ao Gigante para enfrentar o Vasco pelo Brasileirão. Está chegando a hora de acabar com a espera. O Beira-Rio nos aguarda! –

Internacional sofreu com danos no estádio

A última vez que o Inter atuou no estádio foi no dia 28 de abril, contra o Atlético-GO. Dias depois, Porto Alegre viveu momentos terríveis devido às chuvas, que causaram um prejuízo de R$ 35 milhões ao Colorado, em razão dos danos à estrutura do estádio e do CT Parque Gigante.

(Foto: Divulgação/Inter)