Partida entre Inter e Vasco é protagonizada por cenas fortes no primeiro tempo (Foto: Reprodução/Sportv)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/07/2024 - 19:10 • Porto Alegre (RS)

O primeiro tempo entre Internacional e Vasco ficou marcado por um lance delicado envolvendo Renê e Rojas. O lateral-esquerdo teve um choque de cabeça com o lateral-direito e caiu desacordado no gramado.

Ao término do primeiro tempo, a transmissão do "Sportv" informou que Renê sofreu um trauma cranioencefálico (TCE). Além disso, o médico do Internacional disse à reportagem que Renê estava desacordado e, quando acordo, ficou desorientado.

Renê foi levado de ambulância para um hospital na proximidade do Estádio Beira-Rio. Por lá, o lateral-esquerdo está fazendo exames de imagem para avaliar o caso. No entanto, está tudo bem com o jogador.

No intervalo, o zagueiro do Vasco, Robert Rojas, também foi substituído pelo técnico Rafael Paiva.

No intervalo, o zagueiro do Vasco, Robert Rojas, também foi substituído pelo técnico Rafael Paiva.