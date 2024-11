Rafael Borré teve gol anulado aos 33 minutos do primeiro tempo (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)







Escrito por Julia Brasil • Publicada em 08/11/2024 - 20:13 • Porto Alegre (RS)

O Internacional enfrenta o Fluminense na noite desta sexta-feira (8) e, até o intervalo, ia empatando em 0 a 0. Isso porque Borré chegou a abrir o placar para os donos da casa, mas teve o gol anulado por impedimento milimétrico com ajuda do VAR.

O gol de Borré foi anulado por impedimento milimétrico visto no VAR. pic.twitter.com/L4FaQUMKUw — Fut Brasileirão (@futbrasileirao_) November 8, 2024

O lance do gol aconteceu aos 33 minutos do primeiro tempo. Bruno Tabata encontrou Rafael Borré livre na área e cruzou para o atacante, que cabeceou para dentro do gol. Após analise do VAR, foi marcado o impedimento e o tento foi anulado.

Não demorou muito para que os torcedores do Internacional reclamassem do lance nas redes sociais. Para os Colorados, o time foi prejudicado pela arbitragem, principalmente pelo impedimento milimétrico assinalado pelo VAR.

Internacional e Fluminense se enfrentam pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola no Beira-Rio, em Porto Alegre. Se conquistar três pontos, o Colorado pode ingressar no G-4 da competição, mas depende do Flamengo para permanecer.

Veja reações ao gol anulado do Inter:

Inacreditável o Borré ficar impedido por causa da unha do pé — Fabricio Molina (@Molina_1909) November 8, 2024

o internacional ta pelo menos no top 2 times mais prejudicados pela arbitragem — rafa sobis borre🇦🇹🪓 (@irafadd) November 8, 2024

Seria tão simples entenderem que, na dúvida, o lance é legal. O pontilhado vermelho foi marcado uns 30 centímetros a frente do Borré.



Na dúvida, lance legal;

Na dúvida, o VAR não se desvencilhou do ônus de comprovar infração;

Na dúvida, é gol.... crlho! https://t.co/PmqKAMAlX6 — Guilherme Mallet 🇦🇹 (@guilhermemallet) November 8, 2024

Esss gol do Borré estava impedido não hein — Richardson ✠ (@richardsonbrag7) November 8, 2024