O Internacional perdeu os meio-campistas Charles Aránguiz e Alan Patrick para o duelo com o Bragantino, que acontece no dia 26 de novembro (domingo), após a pausa da Data Fifa, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ambos receberam o terceiro cartão amarelo na derrota para o Palmeiras por 3 a 0, na Arena Barueri, e cumprirão suspensão automática.