Um dos focos do clube no período da Data Fifa será a observação e recuperação dos jogadores lesionados, como Hugo Mallo, Renê e Matheus Dias, todos no departamento médico com lesões musculares na coxa esquerda. No entanto, surgiram novas preocupações para Coudet, já que Dalbert foi substituído ainda no primeiro tempo diante do Verdão, e o equatoriano Enner Valencia também deixou o gramado com dores.