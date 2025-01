Com mudanças, Internacional está escalado para enfrentar o Juventude pelo Gauchão

O Internacional está escalado para entrar em campo na tarde deste sábado (25) pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho. No Beira-Rio, o Colorado enfrenta o Juventude, a partir das 16h30. O time sofreu alterações em relação ao que estreou no campeonato.

Internacional x Juventude: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Gaúcho

Com isso, o Internacional entra em campo com Anthoni; Aguirre, Victor Gabriel, Vitão e Bernabei Fernando e Thiago Maia; Alan Patrick, Wanderson e Wesley; Rafael Borré.

As principais mudanças em relação ao time que enfrentou o Guarany passam pelas laterais, zaga e meio de campo. Bruno Gomes e Clayton Sampaio, lesionados, abrem vaga para Braian Aguirre e Victor Gabriel. Já, por opção técnica, Fernando entra no lugar de Luis Otávio. Por outro lado, Bernabei foi regularizado e reassume a lateral-esquerda.

O Internacional enfrenta o Juventude pela segunda rodada do Gauchão e em busca da primeira vitória na competição. Na estreia, o time de Roger Machado enfrentou o Guarany, em Bagé, e empatou em 2 a 2.

Estamos em casa! 🔥🎩 pic.twitter.com/0ZBmAKg8vR — Sport Club Internacional (@SCInternacional) January 25, 2025

Internacional ainda não utilizará novo uniforme

Internacional enfrenta o Juventude com a camisa branca (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

O Internacional entrará em campo no primeiro jogo como mandante sem seu uniforme principal. Devido à logística, o Colorado ainda não utilizará a camisa vermelha, apresentada para o torcedor no amistoso diante do México. A expectativa é de que o novo manto esteja à disposição apenas na 5ª rodada, contra o Brasil de Pelotas, no Beira-Rio. Para enfrentar o Juventude, o Internacional utilizará o seu segundo uniforme: o branco.