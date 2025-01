Internacional recebe o Juventude, neste sábado (25), em duelo válido pela 2ª rodada do Campeonato Gaúcho. A bola rola a partir das 16h30 (de Brasília) e as equipes entram em campo no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). O confronto será transmitido pela RBS TV, em canal aberto, apenas para o Rio Grande do Sul, e pelo Premiere. ➡️ Clique para assistir no Premiere

Na tabela da fase de grupos, o Colorado lidera o Grupo B, com apenas um pontos, após empate na rodada de estreia contra o Guarany de Bagé. Assim, o Internacional chega para enfrentar o Juventude em busca da primeira vitória do ano. Do outro lado, o Papo venceu por 2 a 0 o Ypiranga pela primeira rodada do Gauchão e ocupa o topo do Grupo C, com três, empatado com o vice líder São Luiz, que "perde" por saldo de gols da equipe da Série A.

Confira as informações do jogo entre Internacional e Juventude

✅ FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL X JUVENTUDE

2ª RODADA - CAMPEONATO GAÚCHO

📆 Data e horário: sábado, 25 de janeiro de 2025, às 16h30 (de Brasília)

📍 Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

📺 Onde assistir: RBS TV e Premiere

🟨 Arbitragem: Rafael Rodrigo Klein

🚩Assistentes: Maira Mastella Moreira e Cassio Pires Dornelles

📺 VAR: Anderson da Silveira Farias

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

INTERNACIONAL (Técnico: Roger Machado)

Anthoni; Braian Aguirre, Victor Gabriel (Rogel), Vitão e Pablo (Bernabei); Fernando (Luis Otávio), Thiago Maia, Wanderson, Alan Patrick e Wesley; Borré.



JUVENTUDE (Técnico: Fábio Matias)

Gustavo; Ewerthon, Abner, Cipriano e Felipinho; Kelvi, Jadson e Mandaca; Ênio, Erick Farias e Gilberto.

