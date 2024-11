Com resultados da rodada, Inter garante vaga para a Libertadores

O Internacional sequer entrou em campo na 34ª rodada e já tem motivos para comemorar. Com os resultados de Bahia e Cruzeiro, na quarta-feira (20), o Colorado já está matematicamente garantido na Libertadores da próxima temporada.

continua após a publicidade

➡️Thiago Maia é desfalque do Inter para enfrentar o Vasco; veja relacionados

Isso porque, com os 59 pontos já conquistados, o Internacional não pode deixar a zona de classificação para a competição. Com derrota, o Cruzeiro pode apenas empatar com o Inter em pontos, mas não ultrapassa pelo número de vitórias - três a menos. Já o Bahia, chega apenas a 58 pontos.

Com isso, a vaga para a Libertadores já está garantida. Todavia, ainda não de forma direta. Atualmente na 5ª colocação, o Colorado busca aumentar a sequência de invencibilidade no Brasileirão e ingressar no G-4 da competição.

continua após a publicidade

Para isso, o Internacional enfrenta o Vasco pela 34ª rodada. A bola rola a partir das 20h, em São Januário. Um provável Inter tem Rochet; Braian Aguirre, Rogel, Vitão e Renê; Fernando e Bruno Henrique; Bruno Tabata, Alan Patrick e Wesley; Borré.

Roger Machado é um dos grandes personagens do Inter no ano (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

Retorno importante contra o Vasco

Se Roger Machado terá um problema nas laterais, no meio de campo terá uma solução. Após se recuperar de uma lesão na panturrilha, Fernando volta a ser relacionado. A tendência é que seja titular diante do Vasco.

continua após a publicidade

Mesmo que o volante não entre em campo desde 19 de outubro, quando o Colorado venceu o Grêmio, no Gre-Nal 443, ele vem sendo preparado para retornar aos gramados há algumas semanas. A parada da Data Fifa foi essencial para que o jogador avançasse na recuperação.

O trio de selecionáveis também fica à disposição de Roger Machado. O goleiro Rochet e os atacantes Rafael Borré e Enner Valencia aparecem entre os relacionados para enfrentar o Vasco. A tendência é que os dois primeiros, inclusive, sejam titulares.