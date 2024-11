Vasco x Internacional: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Vasco e Internacional se enfrentam nesta quinta-feira (21), em jogo válido pela 34ª rodada do Brasileirão. A bola às 20h (de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), com transmissão do Premiere. O Cruz-Maltino ocupa a 10ª colocação do Campeonato Brasileiro com 43 pontos, enquanto o Colorado está na quinta posição, com 59 pontos. ➡️Clique para assistir no Premiere

✅ FICHA TÉCNICA

Vasco x Internacional

34ª rodada - Brasileirão

📆 Data e horário: quinta-feira, 21 de novembro de 2024, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ);

📺 Onde assistir: Premiere;

🟨 Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (FIFA-PE);

🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (FIFA-MG) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE);

🖥️ VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

VASCO (Técnico: Rafael Paiva)

Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Léo e Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho e Philippe Coutinho; Maxime Dominguez (Puma), Emerson Rodríguez (Leandrinho) e Vegetti.

INTERNACIONAL (Técnico: Roger Machado)

Rochet; Aguirre, Rogel, Vitão e Renê; Fernando, Bruno Henrique, Tabata, Alan Patrick e Wesley; Borré.